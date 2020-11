Une joueuse refuse de rendre hommage à Maradona

Paula Dapena, la jugadora que se ha negado a guardar un minuto de silencio por Maradona.



¡Resistencia Feminista! https://t.co/58mcheme1c pic.twitter.com/hprkDlvsj0 — Cristina Hernández (@Cristina_H_) November 29, 2020

Paula Dapena (24 ans), joueuse du club de Viajes Interrias FF (D3 féminine espagnole), a refusé de respecter l'hommage à Diego Maradona lors d'un match amical contre le Deportivo La Corogne (D1) samedi à Abegondo (Galice), au nom de la cause des femmes. Alors que ses coéquipières et ses adversaires se sont tenues debout en ligne pour respecter une minute de silence en hommage à la légende du football décédé mercredi à 60 ans, Paula Dapena s'est assise et a tourné le dos aux gradins.

«Il y a quelques jours, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (25 novembre), aucun geste n'a été fait», a expliqué la joueuse au média galicien Pontevedra Viva, reprochant à Maradona de n'avoir pas montré un grand respect pour la cause des femmes durant sa vie.

«Pour être une joueuse, il faut d'abord être une personne, et avoir des valeurs qui vont au-delà des qualités comme celles qu'il avait lui (Maradona), dont on sait que c'étaient des habilités et des qualités footballistiques spectaculaires», a-t-elle conclu. Son équipe s'est inclinée 10 à 0 contre La Corogne.

Paula Dapena (24) es una futbolista española jugadora del equipo Viajes Interrias FF de la liga española de Iberdrola.

“Dije que me negaba a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador” dijo. pic.twitter.com/gFm2vOlpS4 — ¿Quién es tendencia? (@quientendencia) November 29, 2020

(L'essentiel/afp)