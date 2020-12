Robert Lewandowski élu «The Best»

Chez les dames, Lucy Bronze s'empare d'un trophée 2020 au goût de Ballon d'or. La Fifa a mis fin à un suspense tout relatif à l'occasion d'une cérémonie sans public, Covid-19 oblige, retransmise sur ses réseaux numériques. Oui, la saison 2019-20 est bien celle de «Lewy»!

Robert Lewandowski:



«Je suis très fier et très heureux. Je dois dire honnêtement que c'est un grand jour pour moi et pour mon club. Je dois juste remercier parce que ce prix appartient aussi à mes coéquipiers et à mon coach. c'est une sensation incroyable. Gagner un prix devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo signifie beaucoup pour moi (...) Ca n'a pas été une année facile, comme pour le monde entier, mais nous avons gagné tout ce que nous pouvions gagner. Le moment fort a été la victoire en finale de la Ligue des champions contre le PSG, ce fut un jour particulier».

L'avant-centre du Bayern Munich n'avait jusqu'à présent pas été en mesure de bousculer les monstres sacrés Ronaldo-Messi, les deux autres finalistes qui se sont partagés trois des quatre trophées «The Best» et onze des douze derniers Ballons d'Or, ne cédant que face au Croate Luka Modric en 2018.

55 buts en 47 matches!

À 32 ans, il s'est rattrapé en cette année singulière où le Ballon d'Or, récompense suprême attribuée par France Football, a été annulé pour la première fois depuis 1956, tant la pandémie a perturbé la saison.

La forme étincelante du Polonais, elle, n'a pas connu d'éclipse. Véritable machine à buts, l'ancien du Borussia Dortmund en a empilés 55 en 47 matches toutes compétitions confondues, dont 15 en 10 rencontres de Ligue des champions.

Le quintuplé doré du Bayern, sur la scène nationale (Championnat, Coupe et Supercoupe d'Allemagne) et continentale (C1 et Supercoupe d'Europe) doit beaucoup au N.9 qui a attaqué 2020-2021 pied au plancher, avec déjà 18 buts en 17 matches.

