Le Portugal veut pouvoir compter sur João Félix

Après leur mauvais départ en qualifications pour l'Euro-2020, les Portugais, champions d'Europe en titre, comptent sur leurs stars d'aujourd'hui et de demain pour faire le plein lors de leurs déplacements en Serbie samedi, puis en Lituanie mardi. Recruté au Benfica Lisbonne pour 126 millions d'euros, João Félix a commencé par supplanter au plan financier son prédécesseur à l'Atlético, le Français Antoine Griezmann, parti à Barcelone pour la somme de 120 millions d'euros.

Le Portugais de 19 ans à l'apparence juvénile a ensuite signé une pré-saison de grande classe, avec notamment un but et deux passes décisives lors de la raclée infligée au Real (7-3), pour s'installer d'emblée dans le onze-type de Diego Simeone. Le natif de Viseu (centre) a continué d'impressionner même les plus sceptiques en inscrivant un doublé face à la Juventus de Cristiano Ronaldo, lors d'un match où il éclipsé son illustre compatriote de 34 ans. Ces performances remarquées lui ont valu les louanges de ses coéquipiers à Madrid.

«Un excellent joueur qui a une grande marge de progression»

«Avec un tel talent, aucun doute qu'il deviendra un très grand joueur», a déclaré le portier slovène Jan Oblak, lui aussi un ancien du Benfica. Le prodige portugais est resté sur sa lancée pour ses débuts en Liga espagnole, provoquant un penalty face à Getafe, offrant une passe décisive contre Leganés puis signant au dépens d'Eibar son premier but au stade Metropolitano. À peine deux mois après son transfert, la presse espagnole perçoit déjà en lui la vista et la justesse qui pourront un jour en faire le métronome de l'Atlético, comme l'était Griezmann.

En équipe du Portugal pourtant, le jeune attaquant a encore tout à prouver. Lors de sa première et unique sélection, en demi-finale de la Ligue des nations face à la Suisse (victoire du Portugal 3 buts à 1), le duo Félix-Ronaldo n'a pas passé un test concluant. Mais le jeune espoir a au moins reçu la bénédiction de son aîné. «Ce que j'espère le plus, c'est qu'il puisse briller. Je pense que c'est un excellent joueur qui a beaucoup de potentiel et une grande marge de progression», a confié récemment "CR7" dans un entretien à la télévision portugaise TVI.

«Il faut aussi qu'il soit prêt au plan mental pour supporter les critiques qui vont surgir, car ce n'est pas facile», a ajouté le quintuple Ballon d'or, meilleur buteur de l'histoire des sélections européennes avec 88 buts. João Félix a l'avantage d'offrir un profil singulier, à mi-chemin entre un milieu offensif classique et un deuxième attaquant.

