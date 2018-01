Kane: le foot d'abord, la fiancée et le bébé ensuite

Dans la vie, tout est souvent question de priorités. Harry Kane a choisi les siennes. Le footballeur anglais, qui évolue aux Spurs, est revenu sur sa phénoménale année 2017 via son compte Instagram. L'international, qui a terminé meilleur buteur de l'année avec ses 56 réussites, devant Lionel Messi (54), a posté une photo de lui-même entouré de ses ballons de matches avec lesquels il a inscrit des triplés et son soulier d'or.

«2017 a été bonne pour moi. Vivement 2018!», a partagé Kane avec les hashtags #ballonsdehattrick #soulierdor #bonneannée. Un message qui n'a pas été du goût de la future Mme Kane, Kate Goodland, qui a riposté avec un message piquant: «Les fiançailles? Le premier bébé?», a-t-elle commenté à propos d'une année 2017 qui a vu leur vie de couple marquée par ces importants changements. Penaud, Harry Kane a admis que ces événements avaient également compté au cours de l'année écoulée: «Bien sûr, ils étaient géniaux aussi, ma puce!» Pas sûr que 2018 démarre de la meilleure des manières pour les amoureux.

2017 has been good to me. Bring on 2018! #Hattrickballs #Goldenboot #HappyNewYear pic.twitter.com/WuKBBmP7B6