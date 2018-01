Nike vend déjà un maillot du Barça floqué Coutinho

Nike, qui est aussi l'équipementier personnel du meneur de jeu international brésilien, a mis en ligne une publicité indiquant: «Philippe Coutinho est prêt à enflammer le Camp Nou. Achetez le maillot 2017/2018 du FC Barcelone avec le nom du 'Magicien' dessus». Une offre qui a rapidement disparu du site de Nike.

Somebody is getting sacked today...



With talk of a potential transfer to Barcelona for Philippe Coutinho, Nike's website may have made the biggest blunder of the year.



More: https://t.co/xJbdA3fIL0 pic.twitter.com/fLugkLLvwg