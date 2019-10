Quand Ronaldo paie la tournée de... crampons

Cristiano Ronaldo a visiblement apprécié la qualification de ses jeunes compatriotes des moins de 17 ans pour le tour dit «élite» de l'Euro féminin 2020. L'attaquant portugais a ordonné à un de ses sponsors, en l'occurrence Nike, d'offrir à toutes les joueuses de la sélection un nouveau set de crampons de type «Mercurial», ceux-là même qui équipent ses chaussures de foot.

S'il n'a pu remettre personnellement ce présent plus symbolique qu'onéreux, CR7 a laissé un message sympa aux filles via les réseaux sociaux. En substance: «Quand j'étais petit, j'ai fait un rêve simple, mais très fou, conte-t-il. Je voulais devenir le meilleur footballeur du monde. J'ai consacré ma vie à mon rêve, en faisant tout le nécessaire pour le rendre possible. C'est tellement important d'avoir un rêve. C'est encore plus important de travailler dur pour l'atteindre. J'ai réalisé mon rêve et j'espère que vous pourrez réaliser le vôtre aussi. Poursuivez-le sans hésiter. Félicitations pour votre qualification pour le tour élite. Restez concentrées et gardez les yeux sur la prochaine victoire. Bonne chance et profitez de ces chaussures».

À en croire cette vidéo, les jeunes Portugaises ont beaucoup aimé ce geste.

Blaise Craviolini

(L'essentiel/Sport-Center)