Immersion dans la vie de Paul Pogba avec Amazon

Cette série, qui s'appellera «The Pogmentary», offrira «une immersion totale dans la vie de Paul Pogba, et sera disponible en exclusivité sur Prime Video, dans le monde entier, dès 2022», a annoncé la filiale d'Amazon, dans un communiqué.

Elle s'inscrit dans un accord-cadre conclu avec le footballeur (qui évolue en Premier League, à Manchester United) et elle proposera «un accès total et un point de vue unique sur la vie et le parcours de Paul Pogba, révélant à ses fans une facette inédite du champion du monde», promet l'entreprise, qui assure que la star du foot «ouvrira toutes les portes et racontera sans concession ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui».

Amazon a ouvert le score depuis plusieurs années dans l'univers du football: la plateforme a déjà produit en France des séries documentaires sur Raphaël Varane et sur le Paris Saint-Germain, et a également développé des contenus similaires dans d'autres pays. Ce domaine intéresse également son concurrent Netflix qui a notamment produit des contenus sur Pelé et Maradona.

(L'essentiel/afp)