Le Luxembourg démarre fort en surclassant la Lituanie

Face à « l’équipe la plus abordable » du groupe B selon les mots du sélectionneur, le Luxembourg a parfaitement assumé son statut de favori. Portés par la technique des frères Thill et par l'abattage de Leandro Barreiro et de Kiki Martins au milieu, les Lions rouges ont privé du ballon leur adversaire pendant une grande partie du match.

Da Mota titulaire



En détention préventive à la prison de Schrassig voici encore à peine quelques semaines et inculpé dans une affaire d’abus de faiblesse, l’attaquant des Lions rouges Dan Da Mota était titulaire, ce vendredi soir, face à la Lituanie. Classement du groupe



1. Luxembourg 3 points

2. Portugal 1

3. Ukraine 1

4. Serbie 0

5. Lituanie 0

En l’absence de son meilleur buteur Aurélien Joachim, blessé, Luc Holtz avait opté pour un plan de jeu plus technique avec aucun avant-centre de métier sur la pelouse. Aligné en pointe, Dan Da Mota n’a jamais trouvé ses marques et notamment sur les centres, l’attaque manquait de poids dans la surface.

Ainsi, face à une défense regroupée, encore plus après l’ouverture du score contre le cours du jeu de Fiodor Cernych (0-1, 13e), les Luxembourgeois devaient chercher à combiner ou à frapper de loin.

La passe lumineuse de Vincent Thill

À ce petit jeu là, Olivier et Vincent Thill ont longtemps buté sur le mur lituanien. Le petit meneur de jeu grand-ducal allait toutefois trouver la faille. Une passe millimétrée de Vincent Thill permettait à Leandro Barreiro de se présenter devant le gardien visiteur et d’égaliser (1-1, 45e). Il était temps, face à une si faible opposition…

Revigoré par ce but, les Lions rouges entamaient tambours battants le second acte. Et c’est encore une fois une action de Vincent Thill qui déstabilisait le bloc de la Lituanie. Après une série de dribbles, le joueur de Pau servait Gerson Rodrigues aux abords de la surface: frappe enroulée du pied droit dans le petit filet, le Luxembourg passait logiquement devant (2-1, 55e).

Le Luxembourg...premier

La Lituanie tentait immédiatement de réagir et Anthony Moris était mis à contribution. Mais le Luxembourg reprenait vite les choses en mains. Un missile de 25m de Danel Sinani puis une frappe à bout portant de Dave Turpel étaient tout près de tuer le match (78e). Dans les arrêts de jeu, Gerson ratait lui un face à face en contre. Et finalement, le score en restait là.

Avant de recevoir l’Ukraine ce lundi, le Luxembourg est premier du groupe B devant son prochain adversaire, le Portugal, la Serbie et donc la Lituanie. Le Portugal n'a en effet pas fait mieux que match nul en Ukraine (0-0). Anecdotique mais tout de même assez savoureux...

Le public Luxembourgeois a visiblement été séduit par les progrès de sa sélection. Il y croit à mort avant le début des éliminatoires de l’Euro 2020. À cinq minutes du coup d’envoi, c’est le feu au stade Josy-Barthel! @lessentiel #Luxembourg pic.twitter.com/iVZyhB9re9 — Di Filippo (@PDiFilippo12) 22 mars 2019

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)