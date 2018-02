Le Bayern Munich freiné par le Herta Berlin

Quatre jours après son carton (5-0) en Ligue des champions contre Besiktas, le Bayern semblait n'avoir plus de jus samedi et a concédé à domicile un triste et glacial nul (0-0) au Hertha Berlin. «Quand on a autant de points d'avance, on manque un peu de mordant. On manque de concentration et on ne se créé pas les occasions», a estimé sur Sky l'ancienne gloire du Bayern Dieter Hoeness (frère du président Uli Hoeness): «Cette avance énorme est un problème pour la Bundesliga, mais aussi pour le Bayern».

Bundesliga

24e journée



vendredi

Mayence - Wolfsburg 1 - 1



samedi

Bayern Munich - Hertha Berlin 0-0

Hoffenheim - Fribourg 1-1

Hanovre - M'gladbach 0-1

Stuttgart - Francfort 1-0

Werder Brême - Hambourg



dimanche

Leverkusen - Schalke

Leipzig - Cologne



lundi

Dortmund - Augsbourg

Ce match nul met un terme à une série de 14 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais l'entraîneur Jupp Heynckes n'a toujours perdu qu'un seul match sur 25 depuis son retour sur le banc de touche début octobre. Berlin n'a pas cherché à bousculer le Bayern et ne s'est quasiment créé aucune occasion. Les joueurs du Hertha ont simplement fait preuve d'une grande discipline derrière: «En football, on peut être les héros en défense!», a admis leur entraîneur Pal Dardai, tout heureux de ce résultat inespéré.

Après les tensions apparues dans le vestiaire en Ligue des champions, où Arjen Robben et Franck Ribéry avait mal digéré leur statut de remplaçant, Heynckes avait de nouveau fait tourner. Robert Lewandowski, qui n'a pas marqué, a raté l'occasion de faire mieux que son coach Heynckes, avec qui il partage désormais un record de Bundesliga qui tient depuis la saison 1972/73: les deux hommes ont marqué lors de 11 matches de championnat consécutifs à domicile. Pas de panique au classement, le Bayern Munich reste solide leader, avec vingt points d'avance sur Dortmund qui jouera lundi. À noter la défaite de l'Eintracht Francfort, troisième au classement, à Stuttgart (1-0).

(L'essentiel/AFP)