Le nom du Ballon d'Or aurait fuité, ils brisent le secret

Lionel Messi gagnera-t-il un septième Ballon d'Or, ce lundi? Oui, d'après des sources bien informées qui n'ont pas hésité à briser le secret. Au grand dam du magazine «France Football» qui attribue le titre au lauréat suite au vote d'un panel de journalistes internationaux.

Le premier à dévoiler l'information a été le journaliste italien de «Sky Sports» Matteo Moretto. «Messi, ses amis le savent déjà», a-t-il répondu sur Twitter dans une discussion sur le futur vainqueur.

France Football for once are actually doing a great job misleading people on who will be the Ballon d’Or winner.