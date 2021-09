Ronaldo bat le record mondial de buts en sélection

Cristiano Ronaldo a doublé l'Iranien Ali Daei et établi un nouveau record mondial de buts en sélection en marquant ses 110e et 111e buts en 180 matches avec le Portugal, pour renverser la vapeur contre l'Irlande (2-1), mercredi, à Faro, en qualifications pour le Mondial-2022. L'attaquant de 36 ans, tout juste transféré de la Juventus pour revenir à Manchester United, a marqué deux fois de la tête en toute fin de rencontre (89e et 90e+6), alors que l'Irlande menait depuis la fin de la première période.

Le quintuple Ballon d'or, qui avait manqué l'occasion d'ouvrir le score sur penalty en début de match, partageait ce record avec Ali Daei, auteur de 109 buts en 149 rencontres entre 1992 et 2006, depuis le doublé signé face à la France à l'Euro en juin dernier. «Félicitations à Cristiano Ronaldo qui est maintenant à un but de battre le record international de buts. Je suis honoré que cet exploit remarquable appartienne bientôt à Ronaldo», avait alors réagi l'ancien joueur du Bayern Munich.

Deux quadruplés, sept triplés

Cristiano Ronaldo cumulait déjà les records de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (134) et de l'Euro (14), mais aussi des sélections européennes (84) ou encore du Real Madrid (450). Le natif de Madère, qui a débuté avec la Seleçao en août 2003, a signé son premier but international face à la Grèce, en ouverture de l'Euro-2004 organisé au Portugal.

L'Irlande, contre laquelle il n'avait jamais marqué, est devenue mercredi la 44e sélection victime de l'artilleur portugais, auteur notamment de deux quadruplés et sept triplés au cours de sa carrière internationale. Alors que le Portugal affrontera le Qatar samedi en amical, puis l'Azerbaïdjan mardi prochain en qualifications pour le Mondial-2022, Ronaldo aura désormais l'occasion de dépasser les 180 sélections de l'Espagnol Sergio Ramos, non convoqué avec la Roja, pour devenir le joueur le plus capé avec une sélection européenne.

(L'essentiel/afp)