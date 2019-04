Tuchel «n'aime pas du tout» le geste de Neymar

«Ce n'est pas possible de faire ça.» L'entraîneur du Paris SG Thomas Tuchel a condamné le geste d'humeur de sa superstar Neymar, qui a donné un coup à un spectateur samedi après la défaite contre Rennes en finale de la Coupe de France (2-2 après prolongation, 6-5 aux tirs aux but).

«Je n'aime pas du tout. Ce n'est pas possible de faire ça, ce n'est simplement pas possible», a réagi le technicien allemand. «Ce n'est pas facile de monter les marches après une défaite. C'est super difficile, pour moi, pour tout le monde. On doit accepter. Si on perd, on doit montrer du respect. C'est toujours nécessaire. Ce n'est pas possible d'être dans un challenge avec un spectateur», a-t-il poursuivi.

Neymar a frappé au visage un spectateur qui le provoquait alors qu'il allait récupérer en tribune sa médaille. Les vidéos de son coup, sous tous les angles, ont enflammé les réseaux sociaux durant les heures suivant le match.

«Est-ce que j'ai mal agi? Oui. Mais personne ne peut rester indifférent», s'est défendu le Brésilien sur Instagram. Le No 10 a perdu ses nerfs devant les insultes du spectateur, audibles dans la vidéo que ce dernier a prise, et adressées à plusieurs Parisiens. On l'entend dire à l'international auriverde: «Oh va apprendre à jouer au foot, toi!».

Samedi soir, le PSG a rapidement réagi, évoquant un «ami d'un joueur de Rennes qui a insulté tous les joueurs» pour «faire le buzz».

Pour son geste d'humeur, Neymar risque plusieurs matches de suspension.

La presse brésilienne ne mâche pas ses mots

«Lâche», «adolescent rebelle»: Neymar n'a pas été épargné par la presse brésilienne qui a critiqué avec virulence le capitaine de la Seleçao pour son geste d'humeur.

«Comme si ça ne suffisait pas qu'il tombe sans arrêt, qu'il soit impoli, antipathique et superficiel, Neymar a fait preuve de lâcheté en frappant un supporter qui le taquinait», a affirmé Juca Kfouri, chroniqueur sportif très respecté au Brésil, dans les colonnes du quotidien «Folha de Sao Paulo».

«Malgré tout son talent, Neymar ne sera jamais à la hauteur de Cristiano Ronaldo. S'il est heureux comme ça, bravo à lui», a-t-il ajouté.

« Incapable de gérer toute critique »

Son rôle de capitaine de l'équipe nationale est à nouveau remis en cause, à un mois et demi de la Copa América qui aura lieu au Brésil à partir du 14 juin.

Pour Carlo Eduardo Mansur, du journal «Globo», «c'est clair que, dans le jeu, Neymar est indispensable (...) mais Tite a fait un pari risqué et surprenant» en lui confiant à nouveau le brassard après la déception du Mondial 2018 (élimination en quarts de la finale contre la Belgique).

Enfin, pour Marcelo Tieppo, du site internet Terra, «Neymar semble incapable de gérer toute critique, toute frustration».

«C'est peut-être plus commode pour lui de vivre dans un monde de fantaisie, mais ce serait mieux qu'il retombe dans le monde réel», conclut Marcelo Tieppo.

(L'essentiel/afp)