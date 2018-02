Francfort et Schalke dans le dernier carré

L'Eintracht Francfort a ouvert le score à la 17e minute par Rebic. Hack, contre son camp, lui permettait de doubler la mise (2-0, 53e) et Mascarell inscrivait le 3e but à la 62e (3-0). De son côté, Schalke s'est imposé 1-0 grâce à un but de Burgstaller à la 10e minute.

Quarts de finale



Mardi

Paderborn - Bayern Munich 0-6

Bayer Leverkusen - Werder Brême 4-2 (ap)



Mercredi

Eintracht Francfort - Mayence 3-0

Schalke 04 - Wolfsburg 1-0

Les deux équipes rejoignent dans le dernier carré le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Mardi, le Bayern Munich, finaliste l'an passé et détenteur de 18 trophées record, est allé atomiser 6-0, Paderborn, pensionnaire de troisième division. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu dimanche soir.



(L'essentiel/AFP)