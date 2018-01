Le PSG qualifié pour une cinquième finale d'affilée

Les buts parisiens ont été inscrits par Meunier (24e), Marquinhos (53e) et Lo Celso (58e), mais Mbappé a reçu le premier carton rouge de sa carrière pour une vilaine faute par derrière sur Sarr (63e). Rennes est revenu en toute fin de match sur des buts de Sakho (85e) et Prcic (90+2). À noter que dans cette rencontre l'arbitre Mikael Lesage a fait appel à la vidéo à trois reprises, pour refuser un but à chaque équipe, et pour se faire assister sur la faute par derrière qui a conduit à l'exclusion de Mbappé (63e).

Résultats - Demi-finales



Mardi

Rennes - PSG 2-3



Mercredi

Monaco - Montpellier

Il s'agissait de la première exclusion de la jeune carrière de Mbappé, après cette faute spectaculaire et maladroite sur Sarr: le Parisien lui a marché sur le mollet, déchirant au passage la chaussette du Rennais, qui n'a pas pu reprendre sa place et a dû être remplacé. L'international français Lassana Diarra, nouvelle recrue du PSG, a fait sa première apparition sous les couleurs parisiennes en toute fin de match. Après avoir battu Lyon, Bastia, Lille et Monaco lors des finales précédentes, le PSG sera opposé cette fois au vainqueur de la seconde demi-finale, qui oppose Monaco à Montpellier mercredi soir.

(L'essentiel/AFP)