Patrice Evra fait encore une fois n'importe quoi

L'ancien joueur de Manchester United et de la Juventus était déjà très inventif du temps où il était encore un professionnel au calendrier surchargé. Mais depuis qu'il a été viré de l'Olympique de Marseille puis non conservé par West Ham la saison dernière, il a énormément de temps devant lui. Ce n'était pas forcément une bonne nouvelle...

Mercredi soir, alors que Thanksgiving approche aux Etats-Unis, Patrice Evra a voulu souhaiter une bonne journée de fête à ses followers nord-américains. Pas sûr que ces derniers apprécient particulièrement l'attention, puisque la vidéo qu'il a publiée sur Instagram navigue allègrement entre gênante et carrément dérangeante.

L'ancien international français s'y filme en train de faire du bien à une dinde morte, avant de la saler comme la mode le veut, puis de partir encore plus en vrille et de conclure sa vidéo avec son traditionnel «I love this game». A force, on n'est plus très sûr de quel jeu il parle et on n'a pas trop envie de savoir...

- Finaliste de la ligue des Champions en 2004 - 2011 - 2015- Vainqueur de la Ligue des Champions en 2008- Multiple champion d'Angleterre - Vice Champion du Monde 2006- Cherche la taupe en 2010- A tapé un de ses supporters en 2017- Suce un poulet en 2018Patrice Evra. https://t.co/8dsdHpADT2— Am's Mah (@AlgolLyo) November 21, 2018

