Ce but défie totalement les lois de la logique

Le Canada a fait un grand pas vers la Coupe du monde 2022. Premiers de leur groupe éliminatoire, les Canucks peuvent valider leur billet pour la phase finale dès le prochain match, à la suite de leur succès face au Salvador dans la nuit de mercredi à jeudi (2-0). Un résultat auquel Atiba Hutchinson a grandement contribué.

Le milieu de terrain de Besiktas a ouvert le score à la 66e d’un but complètement ubuesque. Tout part d’une accélération côté droit de son coéquipier Cyle Larin. En bout de course, ce dernier effectue un centre que reprend Hutchinson de la tête en plongeant. Le ballon s’écrase contre la base du poteau avant de rebondir sur un défenseur salvadorien puis sur l’arrière de la tête de Hutchinson, allongé au sol. Il prend alors une improbable trajectoire parabolique qui surprend le gardien et termine dans le but.

ONE OF THE WILDEST GOAL'S YOU'LL EVER SEE! ????



OFF THE POST, OFF THE DEFENDER, OFF ATIBA HUTCHINSON.



CANADA TAKE THE LEAD IN DRAMATIC FASHION. ???????? pic.twitter.com/4GQp06wZ1K — Watch Inter vs. AC Milan on Paramount+ (@CBSSportsGolazo) February 3, 2022

«Pour être honnête, je ne sais pas comment c’est arrivé, réagissait après coup le principal intéressé. D’après ce dont je me souviens, Cyle Larin a fait un bon effort pour se libérer du défenseur, en restant sur ses pieds. Une fois qu’il s’est dégagé, j’ai juste essayé de faire ma course au premier poteau… Il a envoyé un bon ballon et je crois que je l’ai touché. Le ballon a tapé le poteau et après ça, je ne sais pas ce qu’il s’est passé.»

Dans le temps additionnel, Jonathan David doublera la mise et scellera la victoire des siens. En cas de qualification, le Canada participerait à sa première Coupe du monde depuis l’édition 1986 au Mexique, la seule de son histoire pour l’heure.

(L'essentiel)