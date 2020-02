Sarrebruck poursuit sa folle épopée en Coupe

La Sarre peut continuer à rêver. Après une victoire difficile contre le club de deuxième division de Karlsruhe, le FC Sarrebruck, pensionnaire de Regionalliga (4e division), a réussi l'exploit d'atteindre les quarts de finale de la Coupe. L’équipe du nouvel entraîneur Lukas Kwasniok s'est imposée aux tirs au but (0-0, 5-3 tab). Lors des deux tours précédents, le FCS avait sorti l’équipe de Bundesliga de Cologne et de Jahn Ratisbonne (D2).

Dans une première mi-temps sans grand relief, les visiteurs ont eu plus de possession de balle. En attaque, Sarrebruck s'est précipité et a commis trop d’erreurs dans la construction. Mais grâce à une défense sarroise intelligente le KSC n’a pas eu non plus l’occasion de marquer. Seul le défenseur de Karlsruhe Daniel Gordon de la tête après un corner a pu créer le danger (36e).

Du sang froid aux tirs au but

Les supporters du stade Hermann Neuberger de Völklingen ont dû attendre la seconde mi-temps pour voir le premier tir du FCS. Mais le gardien de Karlsruhe, Marius Gersbeck, s'est interposé sur la frappe de Fabian Eisele. Les actions offensives sont ensuite restées rares de part et d'autre.

Mais après 85 minutes, le FCS a été tout près de marquer mais le tir de Gillian Jurcher a fini à un mètre du poteau. En prolongation, Sarrebruck a dominé mais sans concrétiser. Aux tirs au but, le FCS a fait preuve de sang froid et a assuré sa place en quarts. Le gardien sarrois Daniel Batz a stoppé le tir de David Pisot, tandis que ses coéquipiers ont tous marqué.

(De notre envoyé special à Völklingen, Sebastian Weisbrodt)