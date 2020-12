Il s'appelle aussi Diego Maradona et joue en Suisse

Il existe bel et bien un certain… Diego Maradona qui joue en Suisse, en 5e ligue, soit la 9e division suisse. Il a 24 ans, et évolue au CF Espana, un club de Bern. Diego Maradona Muniz, de son nom entier, est d’origine argentine (son père) et brésilienne (du côté maternel). «Maradona était l’idole de ma mère, raison pour laquelle j’ai hérité de ce nom qui sort de l’ordinaire», a expliqué le footballeur des talus au quotidien Blick. «Lorsque j’ai appris la nouvelle de sa mort, je n’arrivais pas à y croire. Il est parti bien trop tôt. J’étais très triste».

Diego Maradona. Un nom dont ce menuisier de formation est d’ailleurs assez fier. «Quand on me demande comment je m’appelle, je dis toujours Diego Maradona. Oui, je suis fier de ce nom et je n’aimerais en aucun cas en porter un autre, même s’il arrive souvent que les gens ne me croient pas. Je dois alors sortir ma carte d’identité pour leur prouver que c’est vrai».

S’il porte le nom de Maradona, l’attaquant de 5e ligue précise toutefois au quotidien suisse qu’il reste avant tout un fervent supporter du Brésil, du PSG et de Neymar. Le Bernois de 24 ans est un footballeur passionné, même si ses rêves de carrière professionnelle se sont envolés très jeune, suite à un accident de vélo lorsqu’il vivait encore au Brésil. «Je suis assez doué avec la balle et j’ai des bons tirs. Pour ce qui est des dribbles, je suis évidemment assez éloigné du niveau de Maradona», plaisante ce joueur qui s’est notamment offert un doublé en championnat, en octobre dernier contre le FC Ticino Bern.

(L'essentiel)