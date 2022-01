Le défenseur Fali Candé arrive à Metz du Portugal

[ ???????????????????????????????????? ]



???? Bienvenue à notre nouvelle recrue !

Fali #Candé

Défenseur

✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

1️⃣3️⃣



Le mercato hivernal du FC Metz se poursuit avec la signature de Fali Candé, arrière gauche de 24 ans, transféré de Portimonense, actuel huitième du championnat portugais. Le Bissaoguinéen (8 sélections), qui vient de disputer la CAN, a été acheté 2,5 millions d'euros, selon L'Équipe.

Il s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club grenat, qui s'était mis en quête d'un arrière gauche suite à la blessure de Matthieu Udol. Actuel titulaire du poste, Thomas Delaine devrait lui quitter le club à l'issue de son contrat en fin de saison.

Passé par les équipes de jeunes du FC Porto et par la réserve du Benfica, Fali Candé a disputé 16 matches depuis le début de la saison au Portugal, inscrivant un but et réalisant trois passes décisives.

