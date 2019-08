Diego Simeone tacle le Real et Manchester City

Dans un récent entretien accordé au journal argentin La Nacion, l'entraîneur de l'Atlético Madrid Diego Simeone s'est exprimé sur le style de jeu pratiqué en Europe, vantant les mérites d'équipes telles que l'Ajax ou la Juventus. Des propos qui sont vite devenus une critique à l'encontre du Real Madrid et de Manchester City.

Simeone a expliqué sa philosophie et fait un petit tour d'Europe. «Quand un coach arrive dans un club, il doit comprendre son histoire, a détaillé l'Argentin. Si on ne comprend pas l'histoire, on va passer plus de mauvais moments que de bons. Dès que je donne mon accord, la chose la plus saine et noble à faire est de demander quelle est l'histoire du club et de construire son style en rapport avec l'histoire de ce club».

Il continue son analyse, avec des piques bien senties envers le Real et Manchester City. «L'Ajax a une école bien définie, Barcelone, la Juventus et l'Atlético Madrid aussi, mais pas le Real Madrid, cela dépend beaucoup du talent qu'ils possèdent. Il y a aussi des équipes en train de naître, comme le Manchester City de Guardiola, qui n'a pas d'histoire mais qui se fond petit à petit dans le moule que Guardiola est en train de mettre en place. Et peut-être dirons-nous dans dix ans "City joue de telle manière". Mais il faudra pour cela que son successeur ne change pas ce que lui propose».

«Nous te battrons toujours»

Des propos qui n'ont pas vraiment été appréciés à Madrid, comme en témoigne ce tweet de Tomas Roncero, journaliste espagnol pour As, un média espagnol qui ne cache pas son soutien au Real Madrid. «Cholo, je vais t'expliquer ce qu'est l'école du Real, pour que ce soit toujours clair pour toi, déclare Roncero. Notre école suppose de gagner les Ligues des champions les unes après les autres, jusqu'à devoir agrandir la salle des trophées pour les stocker. Et te battre à chaque finale que nous jouerons contre toi. Nous te battrons toujours».

Cholo te voy a explicar la escuela del Madrid para que te quede claro para siempre. Nuestra escuela es ganar una Champions tras otra hasta tener que ampliar la Sala de Trofeos para ubicarlas. Y ganarte cada final de Champions cuando nos veamos las caras. SIEMPRE TE GANAREMOS. https://t.co/5k1tJ4VqnV– Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) August 4, 2019

La réponse de City

Du côté de Manchester, pas sûr que les fans de City, qui célèbre cette saison ses 125 ans d'histoire, aient apprécié ces propos. Le club n'a d'ailleurs pas tardé à répondre, faisant allusion au fait que City (fondé en 1894) est un club plus vieux que l'Atlético, qui n'a vu le jour «qu'en» 1903. «Nous serons heureux de t'aider à célébrer [NDLR: tes 125 ans] en 2028, Diego».

Happy to help celebrate in 2028, Diego ? pic.twitter.com/fXApdhGwW5– Manchester City (@ManCity) August 6, 2019

