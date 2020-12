La Juve étrille le Barça, Leipzig et le PSG qualifiés

Groupe G

Les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Messi ont été plutôt déséquilibrées. La Juventus s'est largement imposée 0-3 sur la pelouse du Barça, dans une rencontre entre deux équipes déjà qualifiées pour le tour suivant. CR7 a inscrit un doublé sur pénalty (13e, 52e), McKennie inscrivant aussi un but à la 20e. Un très net succès qui permet au club de Turin de prendre la première place du groupe.

⚽️ 13' Ronaldo

⚽️ 20' McKennie

⚽️ 52' Ronaldo



ℹ️ Barcelona 0-3 Juventus #UCL pic.twitter.com/JUQMou25st — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2020

Dans l'autre rencontre, le Dynamo Kiev a battu Ferencvaros 1-0 pour s'adjuger le billet en Ligue Europa.

Groupe H

Drôle de soirée dans ce groupe H, alors qu'en début de soirée, Paris, Manchester et Leipzig se disputaient les deux billets pour le tour suivant. Le match en Allemagne a été superbe. À l'attaque des dix dernières minutes, Leipzig menait 3-0 grâce à Angelino (2e), Haidara (13e) et Kluivert (69e). Mais ManU a poussé et le RB s'est fait peur. Des buts de Fernandes (80e s.p.) et Maguire (82e) ont redonné espoir aux Mancuniens. Un défenseur de Leipzig a même été à deux doigts de marquer contre son camp le but de la qualification pour Manchester.

Cette victoire de Leipzig qualifie en outre le PSG. L'autre rencontre entre le club parisien et Basaksehir a tourné en eau de boudin, les turcs rentrant au vestiaire après des propos racistes supposés du 4e arbitre. Match arrêté à la 16e minute. Pour l'heure, donc, Leipzig passe en huitièmes et la qualification du PSG pourrait se décider sur tapis vert.

Groupe E

Le Stade rennais a été sèchement battu à domicile 1-3 par le FC Séville et termine la première Ligue des champions de son histoire avec un petit point au compteur. Kondé (32e) et En-Nesyri (45e+2, 81e) ont fait la décision.

Dans l'autre rencontre, Chelsea et Krasnodar ont fait match nul 1-1. Chelsea remporte ce groupe et passe avec Séville. Krasnodar ira en Ligue Europa et Rennes repart bredouille.

Groupe F

Le Club Bruges n'est pas passé loin! Les Belges avaient besoin d'une victoire à Rome, sur la pelouse de la Lazio, pour continuer l'aventure en Ligue des champions. Ils ont cherché le nul, 2-2 et poursuivront en Ligue Europa.

Correa a ouvert le score à la 12e pour la Lazio, Vormer a répliqué dans la foulée (14e). Immobile a redonné l'avantage aux Italiens à la 27e. Une dizaine de minutes plus tard, Sobol se fait expulser côté brugeois pour un deuxième avertissement.

Réduits à dix, les Belges déroulent tout de même leur jeu en seconde période. Vanakan réussi même à égaliser sur une superbe tête à la 76e. Bruges pousse ensuite et tire même sur la barre transversale dans les arrêts de jeu, pour ce qui aurait pu être le but de l'exploit.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Borussia Dormund s'est imposé 1-2 sur la pelouse du Zenith Saint-Pétersbourg, avec notamment un but de Witsel (78e). Dans cette rencontre, Moukoko est devenu, à 16 ans, le plus jeune joueur à disputer une rencontre de Ligue des champions. Le Borussia finit premier du groupe, devant la Lazio. Bruges est 3e, le Zénith dernier.

(L'essentiel)