Domenech sur le point d'être (déjà) limogé

Coup de tonnerre à Nantes. Raymond Domenech est sur le point d'être démis de ses fonctions, seulement un mois et demi après son arrivée sur le banc des Canaris, annonce L'Équipe, confirmant une information de la télévision locale nantaise. Souvent enclin à changer d'entraîneur, le sulfureux président Waldemar Kita plancherait déjà sur une liste de noms pour remplacer l'ex-sélectionneur de l'équipe de France.

???? DOMENECH ET NANTES, C’EST FINI ! ????



Raymond #Domenech va être limogé par le #FCNantes. Depuis une semaine, le board s’active pour trouver son successeur. Une longue liste de coachs a été proposée parmi lesquels Kombouaré, Hantz, Habib Beye, ou encore Courbis. — Maxime Buchot (@buchotm) February 10, 2021

Habib Beye, Antoine Koumbouaré, Frédéric Hantz ou encore Rolland Courbis ont été cités. Le futur entraîneur sera chargé de redresser le club afin d'éviter la relégation en fin de saison. Une tâche que n'a pas su réaliser Raymond Domenech. Depuis son arrivée, le FC Nantes n'a gagné aucun match avec un bilan famélique de 4 nuls et 3 défaites. 18e au classement et barragiste, Nantes est à trois points de la 17e place occupée par Lorient. Mais le club breton compte un match de retard.

Cette issue constitue en tout cas un véritable échec pour le mari de la journaliste Estelle Denis, qui avait repris du service dix ans après le fiasco de Knysa à la tête des Bleus et plus de 27 ans après son dernier match coaché en première division. Bon client pour les médias, l'entraîneur de 69 ans aura brillé par son calme et sa répartie lors de son court passage sur le banc nantais...

(th/L'essentiel)