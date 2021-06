Un fan tombé des tribunes grièvement blessé

Un supporter venu assister au match de l’Euro de football entre l’Angleterre et la Croatie, dimanche à Wembley, a fait une chute dans les tribunes et a été emmené à l’hôpital «dans un état grave», a indiqué un porte-parole du stade. «Nous pouvons confirmer qu’un spectateur a chuté d’une tribune juste après le coup d’envoi du match» qui a démarré à 15h. «Le spectateur a reçu des soins sur place puis a été emmené à l’hôpital dans un état grave», a-t-il poursuivi.

