Mahrez préfère l’Algérie au blond platine

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi (45 ans) n’est de loin pas sensible à la mode et n’apprécie guère les coupes de cheveux originales dont raffolent les joueurs de football. Riyad Mahrez et Said Benrahma l’ont appris à leurs dépens. Le joueur de Manchester City et celui de West Ham jouaient avec une teinture blonde, depuis la reprise de la Premier League, il y a deux semaines.

Ils ont dû l’abandonner au moment de rejoindre les Fennecs. Selon le journal algérien Dzair Daily, Djamel Belmadi voit d’un mauvais œil ces frasques capillaires et exige une coupe plus «respectable» lorsque les joueurs travaillent avec lui. Il souhaite que ses stars arborent un look qui «reflète les traditions et les coutumes de la société algérienne».

Riyad Mahrez est devenu un héros dans son pays natal depuis qu’il a joué un rôle prépondérant lors de la victoire de l’Algérie en Coupe d’Afrique des Nations en 2019. Il avait notamment inscrit le but de la victoire à la 95e minute contre le Nigeria en demi-finales.

Un 8-0 face à Djibouti

En ce mois de septembre, Mahrez et Benrahma viennent de débuter leur campagne pour la qualification au Mondial qui aura lieu l’an prochain au Qatar. Jeudi, l’Algérie a littéralement pulvérisé Djibouti sur le score 8-0. Le milieu de terrain de Manchester City n’a marqué qu’un seul but, le septième. Quant à Said Benrahma, il n’est entré qu’à l’heure de jeu.

Les Guerriers du désert doivent encore affronter le Burkina Faso mardi.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)