Ces stars libres de tout contrat en 2022

Les suiveurs du ballon rond sont aux aguets: dans moins d’une semaine, le mercato hivernal ouvre ses portes. Mais ce sont surtout les nombreuses stars en fin de contrat au terme de la saison en cours qui risquent de faire parler. Tous ces «noms» pourront dès lors signer gratuitement dans un nouveau club dès le premier jour de l’an.

Si cet aspect n’a rien de nouveau, de plus en plus de joueurs, en revanche, vont au bout de leur contrat, reprenant ainsi la main par rapport à leur club sur le marché des transferts. Moins de transactions financières entre clubs et plus de primes à la signature pour les protagonistes: voici la tendance qui semble se dégager depuis une ou deux fenêtres de mercato.

Les stars n’échappent pas à ce renouveau, le cas le plus médiatisé étant celui concernant Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à l’été 2022, l’international français est fortement pressenti au Real Madrid. En recrutant l’attaquant de 23 ans sans débourser le moindre centime, les Merengues réaliseraient un sacré coup de maître.

Un Ballon d’or concerné

Le Tricolore n’est pas le seul joueur libre à intéresser le club présidé par Florentino Perez puisque Antonio Rüdiger (Chelsea) intéresserait les Espagnols. À l’inverse, ces derniers pourraient perdre Marcelo, Isco, Gareth Bale, voire Luka Modric, le Ballon d’or 2018, sans compensation financière.

Selon L’Équipe et RMC, Paul Pogba (Manchester United), Hugo Lloris (Tottenham) et Ousmane Dembélé (Barcelone) ne savent, eux non plus, pas encore quel maillot ils porteront en août prochain. Tout comme Angel Di Maria (PSG), Paulo Dybala, Juan Cuadrado (Juventus), Thiago Silva, Andreas Christensen, César Azpilicueta (Chelsea), Jesse Lingard (Manchester United), Alexandre Lacazette (Arsenal) ou encore Niklas Süle (Bayern), tous en fin de contrat à la fin du présent exercice. Cette liste, non exhaustive, promet une année passionnante sur le marché des transferts.

(L'essentiel/Chris Geiger)