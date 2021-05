«Si Deschamps m'a appelé pour me le dire? Non...»

La sélection en équipe de France de Karim Benzema après plus de cinq ans d'absence a suscité des commentaires dans l'Europe entière, mais le point de vue de Mathieu Valbuena sur le sujet faisait partie des plus scrutés. Et pour cause, c'est suite à l'affaire dite du chantage à la sextape que le Madrilène avait été écarté de la sélection nationale.

Toujours mis en cause, Benzema est accusé d'avoir participé à la tentative d’extorsion en ayant abordé son coéquipier de l'époque, victime dans cette affaire, lors d'un rassemblement des Bleus. Une sombre affaire qui a profondément impacté les relations entre les deux joueurs et accéléré la fin de carrière internationale de Valbuena.

Interrogé sur RMC, le milieu de terrain qui évolue actuellement à l'Olympiakos n'a d'abord pas souhaité commenté la nouvelle avant d'adopter un discours politiquement correct: «Ce sera sur le terrain que ça va se jouer, tout simplement», a répondu l'ex-international en livrant tout de même une interprétation intéressante. Pour lui, Didier Deschamps sort «grand gagnant». En sélectionnant Benzema après une campagne médiatique intense et une pression populaire des amateurs de football, le technicien s'est assuré de ne pas être tenu responsable d'un éventuel échec des Bleus.

«Il sait bien faire ses listes»

«Si l'équipe de France marche, on dira qu'il a dû s'adapter malgré un contexte difficile. Si la France performe moins, on ne lui en voudra pas. C'est ce qu'il sait bien faire, il sait bien faire ses listes», a poursuivi Valbuena avec une pointe d'amertume. Sans grande surprise, le joueur aux 52 sélections (8 buts) n'a pas été averti par son ancien entraîneur du rappel de Benzema. «Si le sélectionneur m'a appelé? Non. Quand on est tout en haut, tout le monde parle de vous, quand on disparait des radars, on n'attend rien de personne».

«Je serrerais la main de Benzema si je le croisais», avait dit Mathieu Valbuena en 2018 dans une interview. «Garde ta main», lui avait répondu le natif de Lyon dans une story sur Instagram, comme pour son signifier son ressentiment. Toujours mis en examen en novembre 2015, Karim Benzema comparaîtra devant le tribunal , du 20 au 22 octobre 2021, pour «complicité de tentative de chantage », avec quatre autres personnes.

