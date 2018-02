L'Espagne émue et inquiète après les heurts

Des jets de bouteilles et de fumigènes, des conteneurs à déchets retournés sur la chaussée... Impossible d'échapper en Espagne aux images de ces affrontements survenus jeudi soir aux abords du stade San Mamés de Bilbao, au Pays basque, avant un 16e de finale retour d'Europa League. Les principaux journaux sportifs du pays ont tous publié la même image en Une, celle d'un policier de l'Ertzaintza, la police régionale basque, étendu en pleine rue avec deux collègues tentant de le ranimer.

Les autorités ont par la suite insisté sur le fait que le décès de cet agent de 51 ans était dû à un infarctus, et non directement aux violences, mais l'émotion était profonde vendredi dans le monde du football. «Nous pensons à sa famille, c'est le plus important», a dit Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid.

Vigilance pour le 8 mars

La plupart des clubs, y compris la Real Sociedad, rival historique de l'Athletic Bilbao, ont publié des messages de soutien. Et la Ligue espagnole (LaLiga) a annoncé qu'une minute de silence serait observée ce week-end avant tous les matches du Championnat d'Espagne. «C'est une situation difficile et nous sommes tous affectés», a souligné l'entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde, ancien technicien de Bilbao.

Après les heurts, qui ont fait quatre blessés, la police basque a procédé à neuf arrestations: cinq Espagnols, trois Russes et un Polonais. Pouvait-on éviter un tel déferlement de violence? D'autant que de précédents incidents avaient eu lieu en 2012 lors, déjà, d'un 16e de finale retour d'Europa League entre l'Athletic Bilbao et le Lokomotiv Moscou. Les autorités régionales basques avaient en tout cas déployé un important dispositif de sécurité avec plus de 500 policiers mobilisés pour faire face à l'afflux de 2 000 supporters russes.

Le gouvernement espagnol a annoncé vendredi qu'il augmenterait sa vigilance avant la rencontre entre l'Atlético Madrid et le Lokomotiv Moscou, prévue le 8 mars dans la capitale espagnole. Et le gouvernement compte questionner l'UEFA sur «les mesures qu'elle va prendre» au sujet des hooligans russes, a déclaré son porte-parole Iñigo Méndez de Vigo.

Les hooligans russes sont de retour. À quatre mois de la Coupe du Monde... #bilbao pic.twitter.com/SHK7cfK3Y6 — Fabien Lévêque (@FabLeveque) 22 février 2018

(L'essentiel/AFP)