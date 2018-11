Le Kosovo, surprise de la Ligue des nations

Sur l’air de «Ramenez la Coupe à la maison», la chanson sortie par Vegedream dans la foulée du titre de champion du monde de la France cet été, les joueurs du Kosovo ont mis le feu dans le bus, après le match face à l'Azerbaïdjan. Et pour cause, leur large victoire 4-0 venait de leur offrir la première place de leur groupe de la Ligue des nations D, avec une promotion en Ligue C à la clé, mais aussi et surtout la perspective de disputer une demie et peut-être une finale de qualification à l'Euro 2020.

Le Kosovo s'enjaille sur "Ramenez la coupe à la maison" de Vegedream. Allez hop, meilleur pays du monde pic.twitter.com/bkZOeFFGDg — BuzzDeFoot (@BuzzDeFoot) 21 novembre 2018

Admis en tant que 55e membre de l’UEFA, le 3 mai 2016, le Kosovo abordait pourtant la Ligue des nations avec les yeux grands ouverts. Le petit pays de moins de 2 millions d'habitants n'avait rien à perdre et c'est donc sans pression qu'il défiait Malte, les îles Féroé et l'Azerbaïdjan dans le groupe 3. Le résultat est spectaculaire: une première place avec aucune défaite, cinq points de plus que son dauphin, quinze buts marqués pour deux encaissés. Si le Kosovo est la belle surprise de cette nouvelle compétition mise en place par l'UEFA, d'autres sélections ont réussi à déjouer les pronostics.

Les Pays-Bas, au plus mal après leur non-qualification pour le Mondial 2018, ont terminé devant la France et l'Allemagne. La Suisse a torpillé la Belgique pour atteindre elle aussi le Final Four. Tandis que la Bosnie et l'Ukraine sont sorties de groupes compliqués pour être promues en Ligue A.

(Philippe Di Filippo /L'essentiel)