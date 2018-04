L'arbitre de Real-​​Juventus placé sous protection

Arbitre du quart de finale retour de Ligue des champions Real Madrid-Juventus qui a vu le Real se qualifier grâce à un penalty contesté dans le temps additionnel, Michael Oliver a été placé sous protection policière, a annoncé la police de la région de Northumbria. Il a fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux.

My timeline is clogged up with Buffon reaction. I flew back from Madrid with ref Michael Oliver, Andre Marriner & the team - and it was a nailed on penalty. I was sitting behind the goal when this happened.. everything else is just noise. pic.twitter.com/oMAUq7Ppr1– DES KELLY (@DesKellyBTS) April 12, 2018

Depuis le penalty qu'il a sifflé dans le temps additionnel à Madrid mercredi dernier, Michael Oliver et sa femme Lucy sont la cible de messages insultants et menaçants sur les réseaux sociaux. Le numéro de téléphone du portable de son épouse a été posté sur un réseau social, et celle-ci a reçu des messages insultants et menaçants.

La colère de Buffon

Ce penalty avait été vivement contesté par Gianluigi Buffon, ce qui avait valu au gardien et capitaine de la Juve d'être exclu. Le légendaire gardien de but avait ensuite déclaré que le jeune arbitre de 33 ans avait «une poubelle à la place du cœur». Au moment où le directeur de jeu avait sifflé ce penalty, la Juventus, battue à Turin à l'aller 0-3, menait 0-3 au stade Santiago-Bernabeu, et les deux équipes se dirigeaient tout droit vers la prolongation.

«Nous sommes conscients des messages menaçants postés sur les réseaux sociaux», a déclaré un porte-parole de la police de Northumbria, région du nord de l'Angleterre «Ce type de comportement est totalement inacceptable et ceux qui écrivent ces messages doivent savoir que cela pourrait constituer un crime», a-t-il précisé.

Soutien des policiers du quartier

«Les officiers de police du quartier (NDLR: où habite Oliver et sa famille) sont en relation avec les victimes, leur ont offert leur soutien et demandent à ce que toute nouvelle offense leur soit signalée», a-t-il ajouté.

L'association des arbitres professionnels anglais (PGMOL) a condamné ces messages, tandis que Twitter a confirmé qu'il avait fait disparaître de sa plateforme plusieurs tweets ce week-end.

(L'essentiel/nxp/ats)