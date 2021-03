Les fans ont tout tenté pour apercevoir CR7

Malgré le huis clos, quelques dizaines de fans ont tenté d'apercevoir Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers au moment où ils sortaient de leur car devant le stade Josy-Barthel, mais comme ceux qui étaient venus à l'entraînement la veille, ils sont repartis déçus. Placés au croisement de la route d'Arlon et de la rue du Stade, où le véhicule devait venir se garer, ils l'ont vu passer à vive allure devant eux pour faire le tour de l'enceinte et rentrer par l'autre côté de la rue, fermée par la police.

Venus d'un peu partout au Grand-Duché pour voir les joueurs de la Seleçao, en famille ou entre amis, ils ont dû se contenter de photos prises de loin pendant les quelques mètres entre le car et l'entrée du stade. «On a fait de la route pour les voir avec les enfants, donc c'est triste de ne même pas pouvoir s'approcher pour une photo», regrette une mère venue d'Esch-sur-Alzette avec ses deux jeunes enfants.

Les ultras luxembourgeois du M-Block sont eux venus se placer au dernier étage du parking voisin, d'où les joueurs peuvent entendre leurs chants. «On veut leur montrer qu'on est quand même avec eux, glisse un membre du groupe. On ne peut voir qu'un petit bout de la pelouse, mais on va suivre la rencontre sur nos téléphones». Ils ont accroché deux banderoles dans le stade, dont l'une qui disait: «On ne peut pas rentrer, mais on est quand même avec vous».

La pelouse du stade Josy-Barthel est impeccable pour ce Luxembourg-Portugal @lessentiel pic.twitter.com/pqfNUlmgla — Nicolas Grellier (@nicolasgrellier) March 30, 2021

(Tom Vergez/L'essentiel)