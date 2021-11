Deuxième de BGL Ligue, Strassen a trouvé la recette

En BGL Ligue, les journées passent et Strassen s'accroche au podium. Sur une série de cinq victoires consécutives, l'UNA aura même l'occasion dimanche de prendre les commandes de la BGL Ligue, en affrontant le leader Dudelange. «J'ai vu le F91, pour moi, c'est la meilleure équipe du Luxembourg», tempère Luc Hilger, le président de Strassen.

Pour se retrouver là, le club est reparti d'une feuille presque blanche à l'intersaison en recrutant une dizaine de joueurs et en intronisant un nouveau staff emmené par l'ancien coach de Rumelange, Christian Lutz. «Cette année, on a eu de la chance avec notre recrutement, on s'était un peu trompés à ce niveau-là l'an passé», dit Hilger, dont le club dispose d'un budget de seconde partie de tableau.

Parmi ces arrivées, l'ancien du Swift Nicolas Perez crève l'écran avec douze buts en onze matches, ce qui en fait le meilleur buteur de BGL Ligue. L'entraîneur a également insufflé une nouvelle philosophie. «Les joueurs ne balancent plus devant, ils essaient de construire, de jouer au football», note le président. De quoi faire évoluer les ambitions du club? «En début de saison, l'objectif était d'atteindre le top 6, nous restons là-dessus. Par le passé, dès qu'on a parlé d'Europe, ça a tourné au vinaigre». Le dirigeant a toutefois une vision à plus long terme. La semaine dernière, la commune de Strassen a approuvé la construction d'un nouveau stade qui verra le jour d'ici à trois ans. D'un montant de 25 millions d'euros, le projet prévoit une tribune de 500 places assises, des vestiaires et une buvette.

(Nicolas Grellier)