«On ne peut pas jouer avec ce mec sur le terrain»

Mbappe: We can’t play with this guy (referee) #NoToRacism #BlackLivesMatter #PSGIBFK pic.twitter.com/ZGco4rysSa

La presse sportive évoque un moment historique. Mardi soir, l'ensemble des joueurs du match PSG-Basaksehir Istanbul ont quitté la pelouse, suite à des propos prétendument racistes de l'arbitre délégué Sebastian Coltescu. Ce dernier a désigné l'entraîneur adjoint du club turc, Pierre Achille Webo, en le qualifiant de «negru», provoquant la colère légitime de ce dernier.

Une situation inouïe, dont les acteurs de la rencontre ont rapidement pris la mesure, Demba Ba en tête. L'attaquant remplaçant de Basaksehir est d'abord venu s'expliquer avec l'officiel incriminé, avant d'inciter ses collègues à quitter le terrain. Mais les joueurs stars ont également manifesté leur indignation, à l'image du Français Kylian Mbappé: «On ne peut pas jouer avec ce mec», a-t-il lancé à l'arbitre, avant de sortir de la pelouse.

Plus tard dans la soirée et comme de nombreux autres sportifs, l'attaquant a partagé un message sur les réseaux sociaux: «Non au racisme. M. Webo, nous sommes avec vous». Pour mémoire, Kylian Mbappé avait déjà protesté contre les violences policières racistes au moment de l'affaire Michel Zecler, ce producteur de musique noir victime d'un passage à tabac.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊