«Premier du groupe? Toujours bon à prendre»

L'essentiel: Comment analysez-vous la victoire face à la Lituanie?

Vaudra Urbonas, sélectionneur de la Lituanie



«Je veux féliciter le Luxembourg pour sa victoire. C'était un match disputé. Ce n'était pas un match facile pour nous, nous n'avons pas été assez disciplinés en défense. Le moment décisif de la partie a certainement été l'égalisation juste avant la mi-temps. Cela aurait peut-être tout changé si on avait tenu le 0-1 jusqu'à la pause.»

Luc Holtz, sélectionneur: Je suis satisfait du résultat et de la performance. Nous nous sommes mis en danger en offrant le premier but. Mais ça peut arriver, car je demande à mes joueurs de construire à partir de derrière et de ne pas envoyer de longs ballons, d'ailleurs Martins a aussi perdu une balle qui aurait pu nous couter un but. Nous avons bien fait circuler le ballon, même si c'était un peu trop lent en première période. Cette victoire est largement méritée.

Le Luxembourg est premier du groupe B des éliminatoires de l'Euro 2020...

Je me réjouis des trois points et de la victoire. La première place, je sais que certains ne seront pas contents de nous voir là, mais moi j'avoue que c'est toujours bon à prendre.

L'Ukraine, lundi soir, ce sera un tout autre calibre...

L'Ukraine a une équipe formidable avec une grosse force collective et de bonnes individualités. Je dois voir comment mes joueurs vont récupérer d'ici lundi, c'est court. Ce sera un match compliqué, mais la performance de ce soir pourrait nous aider au niveau mental. Nous n'aurons rien à perdre face à l'Ukraine.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)