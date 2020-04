Le Burnley FC est menacé par la faillite

Actuel dixième du championnat de Premier League, à seulement quatre points d'une place européenne, le FC Burnley pourrait disparaître de la carte du foot anglais cet été, si le championnat de Premier League devait ne pas recommencer - il a été suspendu vendredi jusqu'à une date indéterminée en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans une interview accordée à Sky Sports News, le président du club Mike Garlick a été clair: «Le fait est que, si nous ne terminons pas la saison en cours et que nous n'avons pas de date précise pour la reprise du prochain championnat, nous n'aurons plus d'argent en août et nous serons contraints de mettre le club en faillite», a-t-il dit.

Il a ajouté: «Ce que je vous dis, c'est un fait. Je ne peux pas parler pour les autres clubs, je ne connais pas leur situation financière. Tout ce que je peux dire, c'est parler de mon club et de sa situation. Elle est telle que nous sommes déterminés à finir cette saison, si la situation sanitaire le permet bien sûr. Sans quoi, on n'aura plus de liquidités.»

Selon Mike Garlick, la perte pour les «Clarets» se monterait à 50 millions de livres, soit environ 60 millions de francs suisses, si le championnat de Premier League devait ne pas reprendre. Le Burnley FC perdrait 54 millions de francs de droits TV et 6 millions de recettes de match.

Le président de Burnley a conclu: «On a voté à l'unanimité pour que l'on finisse la saison, il apparaît donc clair que tout le monde veut qu'on aille au bout. Terminer la saison est évidemment la meilleure solution pour tous les clubs.»

Fondé en 1882, le Burnley FC est l'un des plus anciens clubs anglais.

(L'essentiel/nxp)