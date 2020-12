«Que le gens pensent que je suis lent? Non!»

Lors de l'exercice en cours, Lionel Messi peine à porter un décevant FC Barcelone sur ses épaules. Le génie argentin de 33 ans marque un match sur deux, ce qui peut paraître presque peu selon ses standards habituels, et le Barça n'est que 8e de la Liga. A Paris, Neymar agace toujours autant, entre polémiques, triplés et blessures. Le PSG n'est même que 3e de Ligue 1 et s'est fait peur en Champions League.

Pendant ce temps-là, l'hégémonie de la la Juventus est elle aussi disputée en Serie A, mais il est bien compliqué de reprocher quoi que ce soit à Cristiano Ronaldo. Le Portugais de 35 ans est insatiable et le poids des ans ne semble pas peser sur lui. Le quintuple Ballon d'Or a marqué 4 fois en autant de parties de «C1» et fait régner la terreur sur le championnat italien avec la bagatelle de 10 buts en 7 parties. «CR7», cette saison, c'est un but toutes les 66 minutes toutes compétitions confondues!

L’exemple Federer

L'ancien de Manchester United s'est confié cette semaine à la chaîne DAZN sur ses inspirations pour durer. Dire qu'il a pris de beaux exemples est un doux euphémisme: «L’année dernière, j’ai eu une discussion avec Anthony Joshua (ndlr: actuel champion du monde IBF, WBA et WBO des poids lourds). À 33 ans, vous commencez à penser que vous n’allez plus avoir de jambes. Moi, je veux continuer dans le sport, dans le football.»

S'il y a bien quelque chose qu'il ne supporterait pas, c'est de ne plus être au top de sa discipline. «Les gens vont me regarder et se dire: "Cristiano, c’était un joueur incroyable, mais maintenant il est lent". Ça, je ne veux pas!, a-t-il assuré. C’est une question d’état d’esprit, de motivation, d’expérience. En sport, on peut gagner en maturité. Regardez Roger Federer en tennis. A 37 ou 38 ans, il est toujours à son meilleur niveau.» Il y a pire, comme exemple.

Le joueur de la Juventus a continué ses confessions en indiquant que, comme pas mal de footballeurs finalement, il ne passait pas son temps devant le petit écran à regarder ses collègues. «Jouer au football est ma passion, mais je préfère en effet regarder d’autre sports à la télévision. Entre regarder un match de foot ou un combat de boxe, je choisis la boxe ou l’UFC!», a lâché celui qui a dépassé les 750 buts inscrits en carrière au début du mois de décembre.

C'est en Angleterre, que Ronaldo s'est pris d'amour pour le noble art. «A Manchester United, j’avais un entraîneur qui boxait avec moi, a-t-il informé. Je pense que la boxe est utile pour le football, car elle développe vos sens et vous apprend à bouger.» Il est d'ailleurs, peut-être sans le vouloir, en train de rendre hommage à une des plus belles citations de Mohamed Ali: «L’âge n’est rien d’autre que ce que vous en pen­sez. Vous êtes aussi vieux que vous es­ti­mez l’être…»

(L'essentiel/Sport-Center)