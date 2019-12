Liverpool frappe très fort au Boxing Day

Tout juste sacrés champions du monde des clubs au Qatar, les Reds ont relégué leur plus proche poursuivant à 13 points à mi-saison.

Il reste encore une chance de voir le tenant du titre Manchester City reprendre le flambeau en réduisant un peu l'écart à 11 unités, en cas de succès chez Wolverhampton vendredi, mais cela resterait un gouffre si on ajoute que Liverpool a un match en retard à jouer à West Ham, 17e.

Les hommes de Jürgen Klopp se sont livrés à ce qu'il faut bien appeler une œuvre de démolition d'une équipe réputée pour la solidité de son jeu et surtout de sa défense à 4, la meilleure d'Angleterre avant ce match, à égalité avec Liverpool.

Si Sadio Mané (2e, 33e) et Mohamed Salah (11e) se sont montrés peu adroits devant le but, Roberto Firmino et Trent Alexander-Arnold ont réduit à néant les derniers rêves des Foxes d'imiter la génération 2016, championne d'Angleterre surprise.

European & world champions Liverpool go 13 points clear in the Premier League #UCL pic.twitter.com/EPEEPWR6ji — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 26, 2019

Sur sa lancée du Mondial des clubs où il avait inscrit deux buts décisifs en demi-finale et en finale, le Brésilien a inscrit un doublé sur deux offrandes du latéral droit, d'une tête de près (1-0, 31e) et d'un intérieur du pied droit plein de sang-froid (3-0, 74e), pour le 500e but des Reds depuis l'arrivée de Jürgen Klopp sur le banc.

Le défenseur anglais a ajouté un but à son bilan, d'une frappe croisée (4-0, 78e) alors que James Milner avait inscrit auparavant un pénalty (2-0, 71e).

L'équipe des bords de la Mersey aura aussi tenu en respect le meilleur buteur d'Angleterre, Jamie Vardy et ses 17 réalisation en 19 matches, pour aligner une 4e rencontre consécutive sans prendre de but, si on exclut le quart de finale de Coupe de la Ligue disputé et sévèrement perdu par ses jeunes (5-0) à Aston Villa. Il n'y a décidément rien à jeter dans ce Liverpool-là.

(L'essentiel/afp)