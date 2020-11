La France bat le Portugal grâce à N'Golo Kante

Sans Kylian Mbappé mais avec N'Golo Kanté, improbable buteur, les Bleus ont marqué les esprits chez les champions d'Europe portugais (1-0) samedi à Lisbonne, s'offrant un billet pour le "Final-4" de Ligue des nations et un ascendant avant les retrouvailles à l'Euro.

Les résultats de la soirée de samedi en Ligue des nations



Ligue A - Groupe 3

Portugal - France 0-1

Suède - Croatie 2-1



Ligue A - Groupe A

Allemagne - Ukraine 3-1

Suisse - Espagne 1-1



Ligue C - Groupe 1

Azerbaïdjan - Monténégro 0-0

Chypre - Luxembourg 2-1



Ligue D - Groupe 1

Malte - Andorre 3-1

Lettonie - Îles Féroé 1-1



Ligue D - Groupe 2

Saint-Marin - Gibraltar 0-0

Dans l'Estadio da Luz à huis clos, les champions du monde français ont éclipsé le géant Cristiano Ronaldo en même temps que les doutes qui ont suivi leur indigeante défaite contre la Finlande (2-0) mercredi en amical. Trois jours après, avec une équipe en mode Mondial-2018, ils ont bombé le torse face au cador lusitanien, bouté hors d'une Ligue des nations dont il est le tenant du titre.

Les hommes de Didier Deschamps, bloqués par la Seleçao à l'aller (0-0), disputeront en octobre 2021 la phase finale ("Final 4") de la compétition amicale de l'UEFA. Mais ils ont surtout envoyé un message fort au Portugal avant le duel attendu le 23 juin au premier tour de l'Euro.

Avec un doublé de Timo Werner, l'Allemagne a battu samedi l'Ukraine 3-1 en Ligue des nations à Leipzig, et pris la première place du groupe 4 de Ligue A, devant l'Espagne tenue en échec 1-1 en Suisse. Cette victoire permet à la Mannschaft d'assurer son maintien en Ligue A des nations. Mardi à Séville contre l'Espagne, les hommes de Joachim Löw joueront la "finale" du groupe, qui donnera au vainqueur un billet pour le Final-4 de l'automne prochain.

L'Espagne a arraché le nul face à la Suisse samedi (1-1) à Bâle lors de la 5e journée de Ligue des nations, après un match fou marqué par deux penaltys ratés par Sergio Ramos, qui relance le suspense dans le groupe D. Les Espagnols, qui enchaînent un troisième match sans victoire, abandonnent la première place du groupe à l'Allemagne, qu'ils devront battre mardi pour arracher leur ticket pour la phase finale en octobre 2021. En égalisant à la 89e minute sur une contre-attaque de Gerard Moreno, répondant au but superbe de Remo Freuler en première mi-temps, ils échappent à la deuxième défaite de leur histoire face à la Suisse après celle concédée en phase de groupes du Mondial-2010.

❌ Sergio Ramos had not missed a penalty since 2018...



Tonight he's twice been denied from the spot by Sommer ????????????#NationsLeague pic.twitter.com/0PyVRBHEtC