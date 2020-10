Sans Ronaldo, Messi ne marque plus

Lionel Messi n’aurait-il toujours pas digéré le départ de son meilleur ennemi? Depuis que Cristinao Ronaldo est parti à la Juventus en 2018, la «Pulga» n’a plus marqué ni adressé de passe décisive dans un «Clasico», révèle RMC. Une coïncidence?

Samedi après-midi au Camp Nou, l’Argentin est resté muet pour la sixième fois de suite. Totalement inhabituel pour un joueur qui s’était montré tant de fois décisif lors des «Clasico» par le passé lorsqu’il avait en face de lui un certain «CR7».

Le dernier but de Messi dans un choc Barça-Real remonte au 6 mai 2018 (2-2). Ce soir-là, Ronaldo avait marqué le premier, puis l’Argentin avait répliqué un peu plus tard en donnant l’avantage à son équipe. Depuis, plus rien. Ni but, ni assist, ni coup d’éclat dans un «Clasico».

Comme samedi après-midi lorsque le No 10 blaugrana n’a pas réussi à empêcher la défaite du Barça à domicile contre le Real (1-3).

(L'essentiel/Sport-Center)