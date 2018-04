Mondial 2030: l'Amérique du Sud fait appel à Messi

Les promoteurs du trio Argentine-Paraguay-Uruguay pour organiser le Mondial 2030 misent sur le quintuple ballon d'or Lionel Messi pour booster leurs chances de ramener la Coupe du monde en Amérique du sud. Le tout 100 ans après la première édition, en Uruguay.

«Messi va nous rejoindre dans cette initiative, Luis Suarez certainement, et d'autres leaders d'opinion. Nous lui avons exprimé notre désir, et cela lui semble faisable», a déclaré Fernando Marin, le coordinateur de la candidature pour le Mondial 2030.

«C'est important de savoir que nous avons le soutien des joueurs, s'est réjoui le ministre argentin des Sports, Carlos Mac Alister. En 2030, nous, nous ne serons plus là, Messi si. Nous avons trouvé chez lui une grande prédisposition pour nous aider. Sûrement qu'il sera le porte-drapeau du Mondial».

Décision en 2020 ou 2022?

La candidature Argentine-Paraguay-Uruguay est née du désir de trois chefs d'État qui ont présidé un club de football avant de diriger leur pays. L'Argentin Mauricio Macri, ancien patron d'un des plus grands clubs d'Amérique latine, Boca Juniors, le Paraguayen Horacio Cartès, ancien président de Club Libertad d'Asuncion, et Tabaré Vazquez, qui avait dirigé en Uruguay le Club Atlético Progreso, ont officialisé en octobre 2017 la triple candidature. Au premier tour, l'Argentine accueillerait huit groupes de quatre équipes, l'Uruguay deux et le Paraguay deux autres, soit 48 sélections nationales au total.

Interrogé sur les atouts de la candidature, le ministre argentin avance notamment le centenaire de la première Coupe du monde, en 1930, qui avait vu la victoire de l'Uruguay contre l'Argentine en finale, et que deux de ces trois pays ont déjà remporté un Mondial: 1930 et 1950 pour l'Uruguay, 1978 et 1986 pour l'Argentine.

Le comité de candidature sud-américain a demandé à la FIFA que l'attribution du Mondial 2030 se fasse en 2020 et non en 2022 comme programmé, afin de donner plus de temps aux trois pays pour effectuer les aménagements nécessaires.

Pour 2030, il n'y a pas d'autre candidature déclarée, mais la Chine pourrait être candidate, selon une indiscrétion de son sélectionneur Marcelo Lippi. Les Mondiaux 2026 (probablement aux États-Unis, Mexique et Canada) et 2030 se disputeront avec 48 équipes, contre 32 actuellement.

(L'essentiel/nxp/ats)