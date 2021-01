Mauricio Pochettino drague Sergio Ramos

Mauricio Pochettino s’est confié au journal espagnol Marca. À la question de savoir si Lionel Messi allait débarquer au Paris Saint-Germain, le coach argentin a botté en touche. «Tout ce que je dirai sera mal interprété», a-t-il lâché. En revanche, il a été plus bavard lorsque le cas de Sergio Ramos est arrivé sur la table. «Depuis mon arrivée au PSG, j’ai trouvé des joueurs avec beaucoup de leadership. Les plus grands sont capables de jouer et de coexister dans des projets et des cultures différentes. Ici, Ramos trouverait un grand club qui a toujours l’obsession de gagner.»

Cette déclaration peut être considérée comme un véritable appel du pied de la part de Mauricio Pochettino. Elle tombe au moment même où le petit monde du football espagnol s’est remis à parler de la situation du capitaine du Real Madrid. À 34 ans, en fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Le dossier qui concerne la prolongation de son contrat semble au point mort du côté de la capitale ibérique.

Il l’est parce que l’international espagnol n’a pas accepté la proposition des dirigeants madrilènes d’une prolongation d’un an de son contrat. C’est une manière de faire habituelle chez les Merengues avec les joueurs de plus de trente ans. Sergio Ramos, lui, demande deux ans de contrat supplémentaires et semble actuellement jouer la montre. En attendant que le Real Madrid cède à ses exigences, ou que des portes s’ouvrent dans d’autres clubs.

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)