Schmeichel à la parade pour Leicester

«Quand on fait les choses bien et qu’on y croit à l’intérieur, c’est le genre de chose qu’on arrive à réaliser.» Au micro de la BBC, Kasper Schmeichel évoque le triomphe de Leicester en finale de la FA Cup face à Chelsea. Mais à vrai dire, les mots du gardien danois correspondent tout aussi bien à sa performance parfaite. Et, surtout, à sa parade phénoménale durant le money time.

Chelsea pousse, Leicester n’est plus qu’à cinq minutes de soulever le trophée. Arrive un ballon aérien, repoussé par la défense des Foxes, sur le pied gauche de Mason Mount. Le demi londonien arme une demi-volée à quinze mètres qui doit changer le cours de la rencontre. Sur sa ligne au même moment, Kasper Schmeichel termine son pas d’allégement. Il n’a pas anticipé. Et pourtant, une fraction de seconde plus tard, le fils de Peter est parvenu à détendre l’entier de son mètre 89 pour réaliser un arrêt prodigieux (à retrouver ci-dessus).

Chelsea ne s’en relèvera pas. «C’est comme un rêve pour moi. J’en rêvais quand j’étais enfant. Je suis tellement heureux, je ne peux même pas essayer de le décrire», a encore lâché l’un des héros du jour.

(L'essentiel/Sport-Center)