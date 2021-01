Balotelli s’insurge contre les dirigeants italiens

Les mesures prises pendant les fêtes de fin d’année semblent porter leurs fruits dans la péninsule italienne. Et pourtant, Mario Balotelli y trouve à redire et, une nouvelle fois, ne se prive pas de donner son avis. Il n’aime pas du tout la manière dont ses autorités ont géré l’urgence sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

Ni de gauche ni de droite

Dans un long post publié sur Instagram, son mode d’expression préféré, l’attaquant de Monza (Serie B) s’est dit déçu et fustige la classe politique en place. «Je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, je ne prends jamais de positions politiques. Les gars, les cas sont de plus en plus nombreux, et je ne comprends vraiment pas pourquoi nous avons dû passer Noël et le Nouvel-An comme ça! Ils nous ont enfermés, puis enfermés à nouveau.»

Mario Balotelli peine à comprendre l’utilité de la division du pays en zones jaune, rouge et orange selon le degré d’urgence sanitaire: «Quel est le type de zone rouge où la circulation est presque revenue à la normale? Tous ces efforts pour en arriver à un nouveau confinement total?»

Selon l’international italien, si la situation s’est dégradée à ce point c’est de la faute du gouvernement. Et il ajoute: «Mais est-il possible que l’Italie et ceux qui y vivent ne puissent pas être gérés de manière saine et honnête? L’Italie c’est l’Italie, les gars… Il n’y a rien à dire… C’est le plus beau pays du monde, mais il se détériore à cause de quelques-uns, et j’ai mal au ventre.»

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)