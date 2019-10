Dudelange dans le flou avant son match à Séville

«Attention, Dudelange a montré la saison dernière face à l'AC Milan ou au Betis qu'il était capable de mettre de grandes équipes en difficulté». L'entraîneur du FC Séville, Julen Lopetegui, a joué la carte de la prudence hier en conférence de presse. «Il faudra jouer avec humilité et respecter l'adversaire», a-t-il même insisté avant de défier le Petit Poucet de la compétition.

Mais l'ancien sélectionneur de l'Espagne a aussi avoué que ce match représentait une «excellente occasion de faire un pas vers la qualification. Je ne peux pas imaginer un autre résultat qu'une victoire de notre part». En effet, que pourrait bien craindre le quintuple vainqueur de l'épreuve classé 6e de la Liga face à l'actuel 9e du championnat du Luxembourg?

Une équipe en reconstruction

Car un peu plus d'un an après le premier voyage européen de son histoire à Séville pour y défier le Betis (3-0), le F91 paraît plus fébrile que jamais. Le titre national s'est sans doute définitivement éloigné dimanche au Fola (défaite 2-1). Tandis qu'en Ligue Europa, la gifle reçue face à Qarabag (1-4) a douché les rêves de qualification.

Une prestation catastrophique qui a rappelé brutalement aux plus optimistes que l'équipe était toujours en reconstruction. Un contexte très compliqué au moment de défier l'une des meilleures équipes d'Espagne, qui, tout en laissant de nombreux cadres au repos, avait aligné Rony Lopes ou encore Chicharito face à Nicosie (1-0).

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)