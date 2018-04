Trois joueurs s'écroulent sur la même action

Il y a des jours comme ça, où rien ne va. Dimanche, le club de D2 hongroise du Nyiregyhaza Spartacus FC, club de l'est du pays, a perdu ses dernières illusions dans la course à la montée, en déplacement chez le Gyori ETO FC (1-0). Mais les «Szpari» ont aussi réussi un tour de force rarement vu dans le football.

À cinq minutes du terme de la rencontre, Gyori est à deux doigts de marquer le deuxième but, avant que l'arrière-garde n'intervienne. Mais les tentatives des hommes de Jonos Matyus de sauver leur gardien va laisser des traces. Deux défenseurs se sont, en effet, taclés entre eux, tandis qu'un de leur coéquipier a été victime d'une crampe quelques mètres plus loin.

Résultat, un magnifique tableau d'ensemble, beaucoup de travail pour les soigneurs et, surtout, beaucoup moins de joueurs valides pour tenter d'aller ensuite égaliser. Quand ça ne veut pas…

Hungarian league football looks fascinating. What on earth is going on?



Massive fan of the manner in which the third blue player goes down injured. pic.twitter.com/WExtMqYbyQ