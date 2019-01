6 000 livres pour mettre fin à 29 ans de disette?

Le 12 mai prochain, les Reds accueilleront les Wolverhampton Wanderers. Vu qu'ils ont actuellement quatre points d'avance sur Manchester City, les hommes de Jürgen Klopp croient dur comme fer à la fin de la malédiction. Cela fait désormais 29 ans que le public d'Anfield n'a plus fêté de titre de champion d'Angleterre... Alors les prix pour cette rencontre deviennent totalement fous.

Il y a des fans liverpuldiens disséminés tout autour du globe et des agences ne se privent pas pour faire du business. Ainsi, une entreprise madrilène, livefootballtickets.com, n'hésite pas à spéculer sur le désespoir de certains fans et propose deux tickets pour la somme rondelette de 11 900 livres, plus les taxes, selon le Daily Mirror. Soit environ 13 700 euros…

D'autres plateformes prisées pour ces tickets de match de Premier League ne sont pas en reste. Le site Tickets4football.com fait actuellement de la publicité pour deux billets pour cette même partie, contre la bagatelle de 3 308 livres. Si vous y ajoutez les 736 livres de frais de dossier, vous devrez donc débourser quelque chose comme 4 670 euros pour vos deux places.

Les deux matches précédents la réception des Wolves, potentiellement décisifs également, se monnaient déjà à des prix élevés eux aussi. Comptez 2 300 euros pour deux billets histoire d'aller chanter dans le Kop à l'occasion de la réception de Huddersfield. Dans la foulée, le billet le plus abordable pour la partie contre Chelsea sera facturé environ 1 325 euros.

«La partie entre Liverpool et Wolverhampton est le match recherché, affirme une source au journal anglais. Les supporters de Liverpool venus de l'étranger payeraient n'importe quoi pour voir l'histoire s'écrire sous leurs yeux. Les gens qui demandent ce genre de places ont de gros moyens et sont prêts à tout pour ne pas manquer cet instant. Mais attention… Peut-être que Liverpool ne sera plus en course pour le titre à ce moment-là!»

