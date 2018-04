L'arbitre, un «sac poubelle à la place du cœur»

«Un sac poubelle à la place du cœur!»: tel est le jugement de Gianluigi Buffon sur l'arbitre du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus.

Exclu par l'Anglais Michael Oliver après un penalty sifflé dans le temps additionnel qui a permis au Real Madrid de se qualifier, le gardien italien a laissé parler toute sa rage. «Cet arbitre n'a pas de cœur. Si tu n'as pas de personnalité et de courage, tu vas en tribunes regarder le match avec ta femme et un Sprite».

«L'arbitre a sifflé une faute qu'il est le seul a avoir vue, poursuit Gianluigi Buffon qui a confirmé qu'il avait sans doute disputé à Madrid son ultime match en Ligue des Champions. Il faut une certaine sensibilité pour comprendre l'importance de certains moments sur le terrain. Si on n'a pas cette sensibilité, on n'est pas digne d'être sur le terrain.»

Gianluigi Buffon : "L'arbitre a sifflé une faute qu'il est le seul à avoir vu" pic.twitter.com/F7rEuI02pN– beIN SPORTS (@beinsports_FR) 11 avril 2018

Benatia: «c'est un viol»

Coupable de la «faute» sur Lucas Vazquez qui a entraîné ce penalty, Mehdi Benatia était encore plus virulent. «C'est un viol, hurle le défenseur marocain. On fait le match qu'on avait envie de faire, on mène 3-0 à Madrid, on avait vraiment envie de faire ce genre de match et de prouver que le match aller ne reflète pas le vrai niveau de notre équipe.»

«C'est dur, on a l'impression ce soir que vraiment on s'est fait violer, comme l'an dernier ils ont violé le Bayern Munich sur deux ou trois buts hors-jeu si je ne me trompe pas, c'est toujours la même histoire qui se répète. C'est une très grande équipe le Real, c'est pas pour rien qu'ils ont gagné tout ça, je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça, explique-t-il. Tout le monde sait que ce match devait aller en prolongation et le meilleur l'aurait emporté. Le premier sentiment qui domine, c'est de la haine, de la tristesse.»

#RMAJUV#RMAJUVE : Penalty, Buffon expulsé et but de @Cristiano Ronaldo. Fin de match très tendu....Le Real qualifié, la Remontada bis n'aura pas lieu. pic.twitter.com/KH3Tq9FWeO– mondialfoot.fr (@MondialfootFr) 11 avril 2018

Sur Mediaset, Graziano Cesari (ancien arbitre) explique que selon lui il n'y a pas penalty. Avec Benatia qui touche le ballon selon lui. #RMAJUVpic.twitter.com/vsYP7ozrYv– GuillaumeMP (@Guillaumemp) 11 avril 2018

