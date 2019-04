«Je ne vais pas accepter les excuses de Zlatan»

Lors de la rencontre de MLS, dimanche entre le Los Angeles Galaxy et le Real Salt Lake (score final 2-1), Zlatan Ibrahimovic s'en est pris au défenseur Nedum Onuoha, après avoir inscrit le but vainqueur à la 78e minute. Visiblement, les deux hommes se sont échangé des politesses durant toute la rencontre et Ibrahimovic a préféré aller crier dans les oreilles de son adversaire, plutôt que de célébrer son but avec ses coéquipiers.

Un comportement qui n'a pas du tout plu à Onuoha, qui a su garder son calme durant l'incident et n'a pas accepté les excuses du Suédois après le match. «Il peut bien venir s'excuser, mais sur le terrain, il a dit qu'il venait me chercher, qu'il allait me faire mal, a déploré le défenseur anglais. Ce type est le visage de la MLS, comme il le dit lui-même. Mais voilà comment il se comporte sur le terrain. Je m'en fiche, je ne vais pas accepter ses excuses, c'est inacceptable».

«Quand je suis énervé, je me sens bien»

De son côté, Ibrahimovic a minimisé l'incident. «J'ai voulu lui serrer la main après le match. Il n'y a pas de problème, s'est défendu l'ancien joueur du PSG. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. J'aime me sentir vivant, j'aime quand il y a des duels, et s'il n'y en a pas je ne me sens pas concerné. Je me connais. Quand je suis énervé, je me sens bien».

Il s'agissait là du 34e but en 30 matches pour Zlatan Ibrahimovic depuis qu'il a rejoint l'équipe californienne, son huitième en sept rencontres cette saison.

Zlatan Ibrahimovic went into the locker room apparently to apologize to Nedum Onuoha for fouling and taunting him during the game. Nedum wanted no part of his apology. #mls#RSL#rsltidpic.twitter.com/F2zcmPTbC2– Jeremiah Jensen (@JJSportsBeat) April 29, 2019

(L'essentiel/Sport-Center)