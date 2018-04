À quoi ressemblait la Jeunesse Esch en 1963?

Avec 28 sacres de champion, la Jeunesse Esch est encore aujourd'hui le club de football le plus titré au Luxembourg. Toujours assez loin devant les 13 titres du F91 Dudelange. Même si les Dudelangeois ont marqué de leur empreinte le football luxembourgeois depuis les années 2000, la Jeunesse a écrit quelques unes de plus belles pages de son histoire dans les années 60. De jolis succès qui ont eu de l'écho bien au-delà des frontières grand-ducales, comme l'illustre ce document rare numérisé récemment en Belgique par la Société de numérisation des archives de la RTBF (SONUMA).

«Esch-sur-Alzette, c'est avant tout un ensemble important d'usines métallurgiques», débute d'emblée Roger Laboureur, le journaliste qui a réalisé en 1963 ce reportage de dix minutes diffusé dans «Sport Illustré», une émission sportive de la Radiodiffusion-Télévision belge (RTB). «Et pourtant, c'est grâce au sport que cette petite localité est connue dans l'Europe entière... grâce à la Jeunesse qui a participé plusieurs fois à la Coupe d'Europe des clubs champions». Rappelant rapidement en 1963 «un petit exploit» en soulignant la qualification au premier tour face aux Finlandais de Haka Valkeakoski (4-1 en Finlande et 4-0 à Esch) avant d'être éliminé en 8e de finale par les professionnels du Partizan Belgrade (2-1 au Luxembourg et 6-2 au retour).

17 000 spectateurs payants face au Real

«En championnat, nous comptons près de 1500 spectateurs par match», rappelle le secrétaire de la Jeunesse de l'époque. «Et cela nous rapporte environ 40 000 francs luxembourgeois (1000 euros). Ce chiffre peut paraître ridicule, mais au Luxembourg, nous avons tous les records. À 15 km d'ici, Differdange joue devant 600 spectateurs en première division». Tourné en décembre, le reportage est également illustré par des images des joueurs de l'époque face à Pétange sur un terrain enneigé. Soulignant au passage que la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) comptait 115 clubs à ce moment-là.

«Nous recevons une subvention minime de la commune de Esch, ce qui nous permet d'acheter une dizaine de "bottes" pour nous joueurs», poursuit le dirigeant de la Jeunesse. «L'usine nous donne également une subvention de 700 francs (luxembourgeois) par an. La FLF a également du mal à s'en tirer financièrement, car elle ne reçoit aucune aide officielle. On a eu simplement de la chance de recevoir beaucoup d'argent des Pays-Bas avec la Coupe des nations et on a créé un club des supporters qui rassemble de l'argent pour payer nos joueurs et aider la fédération. En 1963, nous vivons toujours sur nos réserves de 1959 lorsque la rencontre face au Real Madrid nous avait amené 17 000 spectateurs payants. Et n'oubliez pas que tous nos joueurs sont amateurs...». Avant de plonger dans le quotidien rude des joueurs dont le gardien, Réné Hoffmann employé à l'usine toute proche... L'intégralité du reportage est à découvrir ici.



(fl/L'essentiel)