«Quel autre joueur de mon âge "performe" autant?»

«Mon but préféré? Le ciseau retourné contre la Juventus»

«Je ne me souviens pas de tous mes buts. Il y en a trop. Mais si vous me montrez les vidéos, je vais m'en rappeler, c'est certain. Mon préféré? Si vous me demandez de choisir, je dirais quand même le but contre la Juventus: le ciseau retourné (NDLR: avec le Real Madrid lors de la Ligue des champions 2018).

Parce que c'est un but que j'essayais de marquer depuis des années (...) Regardez la hauteur à laquelle je prends la balle. Plus de 2,40 m. C'est incroyable. Pour moi, c'est un des plus beaux ciseaux retournés jamais marqués. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait (...) Je ne rêve pas de marquer un but en particulier. J'en ai marqué plus de sept cents. Plus ceux qu'on ne m'a pas accordé (sourire). En attendant les autres...».

«Marquer, c'est la chose la plus importante en football»

«À 19-20 ans, j'ai compris que le football, c'était juste des chiffres, des titres, des records. Pas juste des performances sur le terrain ou des dribbles. Si tu veux réussir à remporter quelque chose, il faut que tu marques. Marquer, c'est la chose la plus importante en football, après la victoire de ton équipe. Mais les deux sont liés (...)

J'ai eu la chance, à Manchester, d'avoir à mes côtés des grands joueurs qui me l'ont fait comprendre (...) Si vous êtes un peu intelligent, vous regardez et vous prenez exemple sur ce qui se fait de mieux. C'est ce que j'ai fait à Manchester avec Giggs, Scholes, Van Nistelrooy, Rio Ferdinand. Si vous n'apprenez pas de ces mecs-là, c'est que vous êtes un imbécile».

«Je n'aimais pas l'école et je n'ai pas appris ce que j'aurais dû apprendre»

«J'ai bossé sur tout, sur le plan physique et également mental. Même si la perfection n'existe pas, je veux être un joueur parfait ou du moins ce qui se fait de plus proche de la perfection. Dans ma tête, je n'ai jamais imaginé autre chose sur la durée (...) J'ai réalisé que j'avais fait une grosse erreur quand j'étais jeune: je n'aimais pas l'école et je n'ai pas appris ce que j'aurais dû apprendre. Mais mes enfants ont décuplé cette envie (...)

Je regarde beaucoup de documentaires sur les maîtres du yoga et sur ceux qui enseignent la méditation. Je m'en imprègne à raison de quinze à vingt minutes. Et ça marche. Vraiment. Tout le monde devrait essayer parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde vit avec du stress. Si tu sais comment t'en débarrasser, c'est fantastique! On le subit tous en permanence. Et il faut apprendre à le domestiquer».

«Être au sommet pendant deux ou trois ans est une chose, mais essayez de l'être pendant seize ou dix-sept ans...»

«Mon but, c'est de rester jeune en vieillissant, donc compétitif. Donnez-moi un joueur de mon âge qui «performe» autant que moi au même âge, dans une équipe comme la Juventus? On dit que j'ai un corps d'athlète, mais il n'y a pas que le physique ou l'entraînement. Il y a l'hygiène de vie, la nutrition, le sommeil, le choix des exercices que vous faites (...)

Dans la vie, vous pouvez choisir entre suivre ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas. Moi, j'ai choisi de suivre ceux qui ont de la chance. Choisi de faire les choses qui font que vous aurez de la chance. Dieu observe tout. Si j'ai la carrière que j'ai, c'est parce que j'ai fait les choses dans l'ordre. Être au sommet pendant deux ou trois ans est une chose, mais essayez de l'être pendant seize ou dix-sept ans... Vous croyez que ce n'est qu'une question de talent?».

(L'essentiel/jsa)