L'Inter Milan met la pression sur les Romains

La bataille est acharnée pour les 3e et 4e places, qui offriront chacune un billet direct pour la Ligue des champions en début de saison prochaine. Avec son succès de mardi, l'Inter (3e) compte 63 points, soit deux de plus que l'AS Rome (4e) et la Lazio (5e), qui ne joueront que mercredi. La Roma, qui peine actuellement à domicile, recevra le Genoa, 12e, qui n'a plus rien à perdre ni à gagner cette saison. La Lazio ira pour sa part défier la Fiorentina (7e), revenue à deux points de la 6e place qualificative pour l'Europa League et qui reste sur une impressionnante série de six victoires et un nul.

Serie A, 33e journée



Mardi

Inter Milan - Cagliari 4-0



Mercredi

Benevento - Atalanta (18h)

Crotone - Juventus (20h45)

Fiorentina - Lazio Rome

Hellas Vérone - Sassuolo

Naples - Udinese

AS Rome - Genoa

Sampdoria Gênes - Bologne

SPAL - Chievo Vérone

Torino - AC Milan

De son côté, l'Inter, qui pourrait donc faire une très bonne opération lors de cette journée placée en milieu de semaine, n'a pas eu besoin de trop forcer pour se débarrasser de Cagliari. Face à des Sardes totalement inoffensifs, les Milanais ont en effet frappé à quatre reprises, alors qu'ils n'avaient pas marqué une seule fois lors des trois dernières journées.

Duel pour le titre

C'est d'abord Joao Cancelo qui a parfaitement lancé les nerazzurri avec un but dès la 3e minute sur un coup franc excentré. L'avant-centre et capitaine Icardi a ensuite pris le relais après la pause (50e) avec son 25e de la saison en Serie A, son record personnel. Brozovic (60e) puis Perisic (90e) ont ensuite creusé l'écart.

Outre les matches des deux équipes romaines, la suite de la 33e journée sera marquée mercredi par le duel pour le titre. La Juventus Turin, en tête avec quatre points d'avance, ira à Crotone (18e), alors que Naples (2e) recevra l'Udinese, 13e et en chute libre après neuf défaites d'affilée.

(L'essentiel/afp)